Hoeselt - Op 21 mei heeft de duivenmaatschappij De Zwaluw Hoeselt een grote kermiswedstrijd ingericht. De inkorving ging door in de voormiddag in hun lokaal Ter Waert in Hoeselt. Niet minder dan 25 liefhebbers korfden 384 duiven in. De duiven werden om 13 uur gelost in Mettet.