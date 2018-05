Motorrijders met een hart voor Sint-Gerardus schenken 12.450 euro

Diepenbeek - Na de succesvolle eerste editie in 2017 organiseerden de Motorrijders met een hart voor Sint-Gerardus op dinsdag 1 mei een tweede editie met een 180 km lange motortour langs de mooiste wegen van Limburg t.v.v. zorg-en onderwijsinstelling Sint-Gerardus in Diepenbeek.

Ook deze editie was een schot in de roos. Dat zich meer dan 1.000 motards zouden aanbieden voor de tour, was een beetje onverhoopt. Om deze tweede editie van de motortour af te sluiten, werd tijdens een receptie een cheque met het formidabel bedrag van 12.450 euro door Dainiël Van Assche overhandigd aan Josian Caproens, voorzitter raad van bestuur van Sint-Gerardus.

“Dit bedrag zal verdeeld worden over de vier afdelingen van de instelling: kinderen, jongeren, volwassenen en de campus in Hasselt. De vier projecten die reeds vorig jaar zijn gestart, zullen we proberen verder te realiseren met onder andere aangepast sport-en spelmateriaal, ondersteunend werkmateriaal voor de praktijklessen, de aanleg van een sportarena en tenslotte het realiseren van een residentietuin rond de campus voor volwassenen.” Tot zover een toelichting over hoe het toegekende bedrag zal worden verdeeld door Anouk Martens en woorden van dank door vz Johan Vandekerkhof: “Dankzij het hele team van meer dan 100 vrijwilligers, de oudervereniging en directie Sint-Gerardus werd het weer één groot feest. Ook oprechte dank aan de kinderen en jongvolwassenen van Sint-Gerardus dat we dit voor jullie mochten doen. De genoegdoening en erkenning welke we mochten ontvangen is voor ons van onschatbare waarde.”