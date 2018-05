Bondscoach Roberto Martinez heeft maandagmiddag de namen van de 28 Rode Duivels bekendgemaakt die nog kans maken op een selectie voor het WK in Rusland, dat volgende maand van start gaat. Twee Limburgers zullen er zeker bij zijn: doelmannen Thibaut Courtois en Simon Mignolet. Onder andere Divock Origi gaat niet mee. Maar het is vooral het thuislaten van Radja Nainggolan dat voor heel wat discussie zorgt. Onze chef Sport Kristof Liberloo heeft zijn mening over de selectie van de bondscoach.