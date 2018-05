Engelsman Tony Bloom nu ook officieel hoofdaandeelhouder van Union

Brussel - Royale Union Saint-Gilloise heeft met de Engelsman Tony Bloom een nieuwe investeerder aangetrokken. Hij wordt hoofdaandeelhouder van de club, zo bericht het team uit 1B maandag op zijn website. De 48-jarige Bloom is al eigenaar en voorzitter van Premier League-club Brighton & Hove Albion FC, het team van José Izquierdo en Mathew Ryan. Hij vergaarde zijn fortuin in de gokwereld.

Eerder was al bekend dat Bloom de club ging overnemen. Vandaag werd de deal officieel aangekondigd. “Ik ben bijzonder blij dat ik de mogelijkheid kreeg om in een traditieclub als Union te mogen investeren, met een dergelijk verleden. Union Saint-Gilloise maakt deel uit van de geschiedenis van het Belgisch voetbal, en kende grote successen in het verleden. Wij zijn dan ook vol ongeduld om hierop verder te bouwen en om de talrijke fans nieuwe successen te bezorgen”, zegt Bloom op de website van Union. “Ik ben ook heel blij dat Jürgen Baatzsch aan boord blijft, als voorzitter van de Club. Hij heeft de laatste jaren veel bijgebracht en deed dit met grote onderscheiding, ook in moeilijke momenten. Zijn leiderschap zal belangrijk zijn om nog meer vooruitgang te boeken met Union.”

Baatzsch is op zijn beurt “blij Tony Bloom te mogen verwelkomen als nieuwe investeerder”. “Tony staat bekend om zijn enorme passie voor voetbal, maar hij kent ook de filosofie van het spel. Zijn investering in onze Club komt op het juiste moment, met de nakende terugkeer naar het gerenoveerde Marienstadion. Dit is een nieuwe start voor Union, en met de steun van Tony, ben ik ervan overtuigd dat ons een mooie toekomst te wachten staat.”

Omdat Bloom al bestuursfuncties bekleedt bij Brighton, zal hij geen officiële rol opnemen bij Union. “Onze club blijf over zijn onafhankelijke managementstructuur beschikken”, besluit het bericht.