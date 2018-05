Heusden-Zolder -

Donderdag komen Koning Filip en Koningin Mathilde naar de provincie Limburg. Het vorstenpaar doet de gemeenten Beringen en Heusden-Zolder aan. In Zolder brengen de Koning en de Koningin ondermeer een bezoek aan de Luchtfabriek. Het voormalige mijngebouw in Zolder is omgebouwd tot een waar belevingscentrum waar bezoekers op een interactieve en zelfstandige manier het Limburgse mijnverleden kunnen ontdekken.