Waasland-Beveren haalt Servische verdediger naar Freethiel: “Een impressionante verschijning”

Waasland-Beveren heeft de Serviër Aleksandar Vukotic aangetrokken. Dat meldt de Wase club maandag op zijn website. De 22-jarige verdediger komt over van de Bosnische eersteklasser FK Krupa en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Vukotic verruilde in de zomer van 2014 het Servische Sloga Kraljevo, de club van zijn geboorteplaats, voor Dolina Padina. Hij speelde een seizoen bij de Servische club vooraleer hij er werd weggeplukt door de Bosnische tweedeklasser FK Krupa. In zijn openingsseizoen speelde hij meteen kampioen met de club in tweede klasse. Dit seizoen droeg Vukotic er de aanvoerdersband en speelde hij 28 competitiewedstrijden, waarin hij tweemaal tot scoren kwam.

“Vukotic is een impressionante verschijning, dat is zeker. Met zijn 2m02 en zijn stevige lichaamsbouw is hij duelkrachtig”, zegt hoofdscout Daniël Declerck op de website van Waasland-Beveren. “Hij is echter nog voldoende wendbaar, wat van een absoluut groot belang is. De linksvoetige verdediger is heel kopbalsterk, zowel verdedigend als aanvallend. Hij heeft bovendien een goede inspeelpass en is een tegen een heel moeilijk te passeren. Hij was kapitein bij zijn ploeg, wat ook toont dat hij een ploeg kan sturen.”

Vukotic is al de achtste inkomende transfer van Waasland-Beveren voor volgend seizoen. Eerder haalde de Wase club Lamine Ndao, Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita, Alexis Gamboa en Oscar Threlkeld binnen en werd de uitleenbeurt van doelman Davy Roef verlengd.