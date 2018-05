Celebs Deze sterren waren uitgenodigd op het huwelijk van het jaar en zo raakten ze binnen

David en Victoria Beckham, Amal en George Clooney, Serena Williams... Hollywood was best goed vertegenwoordigd op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Tijdens de plechtigheid konden dan ook heel wat sterren gespot worden tussen de gasten, maar die waren er niet enkel omdat ze een bekende kop hebben. Velen onder hen zetten zich ook in voor goede doelen, net zoals de prins en zijn kersverse bruid. Anderen zijn dan alweer jaren goede vrienden. Een overzichtje.