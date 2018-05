Spaanse bondscoach laat enkele grote namen thuis, Morata volgt WK vanuit zetel

Spaans bondscoach Julen Lopetegui heeft maandag zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK in Rusland (14- juni - 15 juli). Real Madrid en Barcelona zijn zoals gewoonlijk hofleverancier.

Lopetegui koos er niet voor om zoals andere landen de WK-voorbereiding te starten met een (ruime) voorselectie. De bondscoach onthulde meteen de definitieve groep van 23 voetballers.

De Spaanse selectie teert zoals gewoonlijk op meerdere sterkhouders van Real Madrid en Barcelona. Real levert zes vertegenwoordigers (Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Isco, Marco Asensio en Lucas Vázquez), kampioen Barcelona vier (Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Andrés Iniesta). Voor Iniesta, die Barcelona deze zomer verlaat, is het toernooi allicht zijn laatste met ‘La Roja’. De 34-jarige middenvelder zet na Rusland meer dan waarschijnlijk een punt achter interlandcarrière.

Álvaro Morata (Chelsea) is een opvallende afwezige, net als zijn teamgenoot Cesc Fabregas. Ook Sergio Roberto (Barcelona), Marc Bartra (Real Betis) en Vitolo (Atlético Madrid) ontbreken.

Spanje opent het WK met een burenduel tegen Portugal (15/06). Nadien volgen in de groepsfase nog duels tegen Iran (20/06) en Marokko (25/06). In 2010 ging La Roja nog met de wereldtitel aan de haal, maar vier jaar later volgde een ontnuchtering. Spanje sneuvelde in Brazilië al in de poules.

De Spaanse selectie (23 spelers):

Doelmannen: David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli/Ita) en Kepa Arrizabalaga (Athletic).

Verdedigers: Daniel Carvajal (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea/Eng), Jordi Alba (Barcelona) en Nacho Monreal (Arsenal).

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Thiago Alcántara (Bayern München/Dui), Andrés Iniesta (Barcelona) en David Silva (Manchester City/Eng).

Aanvallers : Iago Aspas (Celta), Rodrigo (Valencia) en Diego Costa (Atlético Madrid).