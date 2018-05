Drugshandel is miljardenbusiness in Nederland. “Het is buitengewoon aantrekkelijk geworden er een graantje van mee te pikken”, zegt een bezorgde Pieter Tops, onderzoeker van de ‘achterkant’ van onze noorderburen.

800 miljoen. 800. Pieter Tops herhaalt het getal een paar keer. We hebben het over de geschatte jaaromzet van de grootste bedrijfstak in Tilburg: de illegale hennepteelt. “Toen ik dat cijfer van 800 miljoen ...