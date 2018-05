Eline Berings zet 4e Europese jaarprestatie neer, net geen persoonlijk record

Hordeloopster Eline Berings heeft in het Nederlandse Tilburg de vierde Europese jaarprestatie neergezet op de 100 meter horden. Ze stelde haar seizoensbeste chrono bij van 13.04 naar 12.93, en komt zo vlak bij haar persoonlijk record van 12.87 uit 2014.

Berings wist zich afgelopen weekend in Deinze al te plaatsen voor het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus. Haar ambities in de Duitse hoofdstad zette ze maandag in Tilburg nog wat meer in de verf. Voor de Gentse betekent 12.93 de tweede snelste tijd die ze ooit liep. Het was al van in 2014 geleden dat ze nog eens onder de 13 seconden dook.

De wedstrijd van Berings in Tilburg doet vermoeden dat ze dit seizoen nog een eind sneller kan. Ze had geen tegenstand op maat, want de eerste concurrente volgde pas op 24 honderdsten van onze landgenote. De wind blies bovendien slechts 0.1 meter per seconde in het voordeel.