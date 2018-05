Radja Nainggolan is er zoals eerder aangekondigd niet bij op het WK in Rusland. Onze man in Rusland is nog steeds verbaasd door de keuze van bondscoach Roberto Martinez. Ook de uitleg van de Spanjaard kon hem niet bekoren.

“In die zin is de selectie verrassend dat Nainggolan er niet bij is. Een speler met veel waarde bij zijn club en die ook bij de nationale ploeg zijn waarde al bewees. Maar we weten dat hij niet hoog op ...