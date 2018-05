Nainggolan stopt als Rode Duivel: “Echt zijn is niet goed voor sommigen”

Nainggolan neemt die drastische beslissing nadat hij niet geselecteerd is voor het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez verklaarde die beslissing als een “tactische keuze”, omdat hij de middenvelder niet op zijn beste positie kan uitspelen bij de nationale ploeg. Het is voor Nainggolan duidelijk de druppel. “Jezelf blijven kan blijkbaar storen.”

Nainggolan speelde tot dusver 30 interlands voor de Rode Duivels, daarin maakte hij zes doelpunten. Het is niet de eerste keer dat Il Ninja zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigt. Dat deed hij eerder al in gesprek met Het Nieuwsblad, na zijn niet-selectie voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland in augustus 2017. Op die beslissing kwam hij we snel terug.

Radja Nainggolan has created more chances (196) and won more tackles (214) for Roma than any other player in Serie A and the Champions League since 2015/16.



Get a midfielder who can do both... oh wait. ?? pic.twitter.com/TBj6htvZJ2