Hoe krijg je een mooi gazon?

Laat u het letterlijk rollen? Of kiest u er liever voor om alles kwistig rond te strooien? Bij de aanleg van een nieuw gazon kan u kiezen voorgrasmatten, die meteen mooi groen zien. Of u beslist om het gras zelf in te zaaien en elk sprietje dag na dag te zien groeien. Wij lijsten de voor- en nadelen van deze twee werkwijzen op.