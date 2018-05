Bent u op zoek naar een nieuwe tv? Lees dan eerst wat 4K/Ultra betekent

4K/Ultra HD is meer dan ooit de modeterm bij de nieuwe generatie televisies. Afgaande op de folders en winkels lijkt het wel alsof u hopeloos achterloopt met uw Full HD-tv. Maar is dat ook echt zo? Wat is die 4K nu precies, is het de moeite en vooral: wat kunt u vandaag al in 4K bekijken? Een en ander op een rijtje.