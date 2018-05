Nadal lost Federer weer af als nummer één, Goffin en Mertens stijgen op ranking

Brussel - Rafael Nadal mag zich maandag opnieuw de nummer 1 van de wereld noemen. De Spanjaard, die zondag het Masters 1.000-toernooi van Rome op zijn naam schreef, neemt de hoogste podiumplaats over van de Zwitser Roger Federer.

Federer houdt op de tweede plaats de Duitser Alexander Zverev achter zich. De Kroaat Marin Cilic volgt als vierde, voor de Bulgaar Grigor Dimitrov.

David Goffin, die in Rome de kwartfinales haalde, stijgt een plaats en is negende. Ook Ruben Bemelmans gaat een plek vooruit naar 111. Steve Darcis (-75), die al een tijd aan de kant staat met een elleboogblessure, zakt verder weg naar de 236e positie. Arthur De Greef staat na een val van 28 plaatsen nog net in de top 250.

Foto: Photo News

Elise Mertens wint een plaatsje op WTA-ranking

Elise Mertens wint maandag een positie op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. Ze staat opnieuw zestiende.

Belgiës beste speelster kwam vorige week niet in actie, maar schuift een plaatsje op omdat de Nederlandse Kiki Bertens drie posities op de ranking zakt. De Nederlandse maakt daarmee de grootste val in de top twintig en gaat van plaats vijftien naar plaats achttien.

De top drie blijft onaangeroerd. De Roemeense Simona Halep voert de lijst aan, voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbiñe Muguruza. In de top vijf is er wel een wijziging. De Letse Jelena Ostapenko neemt de vijfde plaats over van de Tsjechische Karolina Pliskova. De rest van de top tien wijzigt niet.

Wat opvalt in de ranking is de grote sprong van Maria Sharapova. De Russische wipt dankzij haar plek in de halve finales in het WTA-toernooi van Rome van de 40e naar de 29e plek.

Alison Van Uytvanck wint drie plaatsen (46e) en blijft de tweede Belgische tennisster, voor Kirsten Flipkens (69e, +1).

De ATP-ranking van maandag 21 mei:

1. Rafael Nadal (Spa) 8.770 ptn (+1)

2. Roger Federer (Zwi) 8.670 (-1)

3. Alexander Zverev (Dui) 5.615

4. Marin Cilic (Kro) 4.950 (+1)

5. Grigor Dimitrov (Bul) 4.870 (-1)

6. Juan Martin Del Potro (Arg) 4.450

7. Kevin Anderson (ZAf) 3.635

8. Dominic Thiem (Oos) 3.195

++9. David Goffin (Bel) 3.020 (+1)

10. John Isner (VSt) 2.955 (-1)

11. Pablo Carreno (Spa) 2.415

12. Diego Schwartzman (Arg) 2.165 (+3)

13. Sam Querrey (VSt) 2.140 (-1)

14. Roberto Bautista (Spa) 2.120 (-1)

15. Jack Sock (VSt) 2.110 (-1)

16. Lucas Pouille (Fra) 2.030

17. Kyle Edmund (ENG) 1.950 (+2)

18. Tomas Berdych (Tsj) 1.900 (-1)

19. Fabio Fognini (Ita) 1.895 (+2)

20. Hyeon Chung (ZKo) 1.775

...

111. Ruben Bemelmans 490 (+1)

236. Steve Darcis 241 (-75)

250. Arthur De Greef 223 (-28)

274. Julien Cagnina. 194 (+1)

292. Christopher Heyman 174 (+1)

345. Yannick Mertens 141 (-3)

351. Joris De Loore 135 (-8)

371. Kimmer Coppejans 120 (-9)

402. Yannick Vandenbulcke 102 (-9)

453. Niels Desein 82

459. Maxime Authom 80 (-1)

513. Zizou Bergs 64 (+27)

523. Clement Geens 62 (-1)

538. Germain Gigounon 59 (-3)

560. Romain Barbosa 54 (-3)

569. Jeroen Vanneste 53 (-5)

582. Yannick Reuter 50 (-6-

592. Jonas Merckx 49 (-7)

672. Maxime Pauwels (35 (+8)

800. Julien Dubail 22 (-5)

828. Omar Salman 20 (-8)

1012. Michael Geerts 10 (-6)

De WTA-ranking op maandag 21 mei (tussen haakjes de ranking op 14 mei):

1. (1) Simona Halep (Roe) 7270 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6935

3. (3) Garbine Muguruza (Spa) 6010

4. (4) Elina Svitolina (Oek) 5505

5. (6) Jelena Ostapenko (Let) 5382

6. (5) Karolina Pliskova (Tsj) 5335

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 5170

8. (8) Petra Kvitova (Tsj) 4550

9. (9) Venus Williams (VSt) 4201

10. (10) Sloane Stephens (VSt) 4164

11. (11) Julia Görges (Dui) 3090

12.(11) Angelique Kerber (Dui) 3040

13.(14) Madison Keys (VSt) 2826

14.(13) Daria Kasatkina (Rus) 2825

15.(16) Coco Vandeweghe (VSt) 2533

++ 16.(17) Elise Mertens (Bel) 2525

17.(18) Ashleigh Barty (Aus) 2328

18.(15) Kiki Bertens (Ned) 2250

19.(19) Magdalena Rybarikova (Slk) 2225

20.(20) Anastasija Sevastova (Let) 2225

...

46.(49) Alison Van Uytvanck (Bel) 1173

69.(70) Kirsten Flipkens (Bel) 846

101.(100) Yanina Wickmayer (Bel) 662

132.(133) Ysaline Bonaventure (Bel) 462

153.(154) Maryna Zanevska (Bel) 395

323.(321) Kimberley Zimmermann (Bel) 144

366.(365) Marie Benoit (Bel) 114

411.(410) An-Sophie Mestach (Bel) 92

416.(416) Tamaryn Hendler (Bel) 90

501.(504) Helene Scholsen (Bel) 65

518.(518) Magali Kempen (Bel) 60

542.(538) Elyne Boeykens (Bel) 55

621.(626) Britt Geukens (Bel) 39

622.(641) Margaux Bovy (Bel) 38

658.(664) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 34

663.(668) Greet Minnen (Bel) 33

779.(702) Deborah Kerfs (Bel) 21

848.(852) Catherine Chantraine (Bel) 17

894.(896) Luna Meers (Bel) 14

903.(902) Michaela Boev (Bel) 14

967.(964) Lara Salden (Bel) 10

1058.(1056) Axana Mareen (Bel) 7

1101.(1103) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6

1124.(1125) Justine Pysson (Bel) 5

1188.(1184) Mathilde Devits (Bel) 4

1218.(1213) Zoi Meers (Bel) 3