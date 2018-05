Overpelt / Neerpelt - Opmerkelijk politiek nieuws uit Overpelt en Neerpelt. Sp.a Pelt en Open VLD Pelt zullen samen een politieke beweging vormen en als ‘Samen Pelt’ op 14 oktober naar de kiezer trekken. De ambitie is om mee het beleid te vormen in fusiegemeente Pelt.

Sp.a is in beide Pelten een beleidspartij, terwijl de liberalen aan de oppositiezijde zetelen. “Dit nieuw project is voor alle duidelijkheid geen kartel. We vormen een open beweging ...