Ontwerpster trouwjurk Meghan vertelt openhartig over hun samenwerking

Wekenlang werd er gegokt op Ralph & Russo als de ontwerpers van de trouwjurk van Meghan Markle, maar zaterdag werd dan eindelijk duidelijk dat het ging om een creatie van de hand van Clare Waight Keller. Zij staat sinds 2017 aan het hoofd van het Franse modehuis Givenchy en is zelf van Britse afkomst. In een interview in Kensington Palace vertelt ze dat de samenwerking met de kersverse bruid bijzonder goed is verlopen. "Ze is echt zoals ze is op televisie, ze is zo oprecht en warm en stralend", zegt ze onder meer. Ondertussen is ook bekend geraakt dat aan het trouwkleed een prijskaartje van 200.000 pond hangt, of een kleine 230.000 euro.