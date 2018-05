Hind Ben Abdelkader gaat ook in haar tweede WNBA-wedstrijd onderuit

Hind Ben Abdelkader heeft zondag ook haar tweede wedstrijd met Indiana Fever in de WNBA verloren. Deze keer was Washington Mystics te sterk: 82-75 (rust: 38-30).

De 22-jarige Brusselse point-guard mocht twaalf minuten opdraven voor de 7.400 toeschouwers in het Capital One Center in Washington. Daarin was ze goed voor drie punten, drie rebounds en een assist. Het is het tweede verlies voor Indiana Fever, nadat het zaterdagnacht ook zijn eerste wedstrijd tegen Chicago Sky had verloren met 64-82.

Bij Washington Mystics deed Emma Meesseman niet mee. De 25-jarige Meesseman speelt al vijf jaar voor Washington Mystics, maar besloot zich dit seizoen terug te trekken zodat ze zich kan concentreren op het WK van 22 tot 30 september in Tenerife met de Belgian Cats.

Dinsdag ontvangt Indiana Fever in eigen huis Los Angeles Sparks en donderdag treft het opnieuw Washington Mystics. Zaterdag trekken Hind Ben Abdelkader en Indiana Fever naar Connecticut Sun.