VIDEO. Zoontje van afscheidnemende O’Loughlin steelt de show op Stayen

Sportief stond er zaterdagavond niets meer op het spel op Stayen. De 1-1 van STVV tegen Sporting Lokeren was dan ook niet meer dan een voetnoot in deze play-offs. Voor enkele Kanaries werd het wel een emotionele avond, want met de komst van Marc Brys komt er een einde aan het Truiense avontuur van trainer Jonas De Roeck physical coach Eddie Rob en T2 Chris O’Loughlin. Die laatste liet zijn zoontje Jackson na de match nog een balletje trappen.