Martinez verklaart waarom Nainggolan er niet bij is: “Puur tactische keuze”

Roberto Martinez heeft zijn ruime WK-selectie bekendgemaakt. De Spaanse bondscoach van de Rode Duivels deelde in het Martin’s Red Hotel in Tubeke de 28 namen mee die zich mogen klaarmaken. Daarvan moeten er nog wel vijf afvallen. Zoals Sportwereld eerder aankondigde, is Radja Nainggolan er niet bij. “Dat is een puur tactische keuze”, zei Martinez. Christian Benteke en Adnan Januzaj maken nog wel kans op het WK. Ook de doelmannenkwestie moet nog uitgeklaard worden, want zowel Sels als Casteels zijn er voorlopig bij. Op 4 juni volgt de definitieve lijst van 23 spelers. Naast Nainggolan zijn ook Divock Origi en Kevin Mirallas zeker dat ze niet naar het WK gaan.

Lees ook: Nainggolan reageert nu al op niet-selectie: “Ik ben er ziek van”

Martinez lichtte Nainggolan persoonlijk in. De Spanjaard reisde gisteren af naar Rome om te spreken met de middenvelder. “Ik heb Radja niet bezocht om te vertellen dat hij er niet bij is. Neen, ik wilde zijn mening horen. De beslissing was nog niet genomen voor ik hem gezien heb. Pas na dat gesprek heb ik beslist dat hij niet bij de selectie zit. Ik wilde hem in de ogen kijken terwijl we van gedachten wisselden over hoe we op het WK zouden werken. Het is een puur tactische keuze. Ik kan hem niet de rol garanderen die hem het beste past”, verklaarde Martinez.

Het was een moeilijke keuze, benadrukt de bondscoach. “Hij is een sterke speler, met veel ervaring. Maar ik moet nu eenmaal sommige spelers teleurstellen. Hij heeft een belangrijke rol in zijn ploeg en die rol kunnen wij hem bij de Rode Duivels niet bieden. Ik heb mijn beslissing gebaseerd op de laatste twee jaar. Ik had een open en eerlijk gesprek met Radja, waarin duidelijk bleek hoeveel belang hij hecht aan het team.”

Lees ook: Ex-bondscoaches betreuren niet-selectie Radja: “Met zijn uniek profiel moest hij erbij zijn”

Martinez: "We maken harde keuzes, ook al vinden fans die niet leuk”

Dat het een storm aan reacties zal teweegbrengen, daar is Martinez zich van bewust. “We werken op een professionele manier en maken dus harde keuzes, ook al vinden de fans dat niet leuk.” Collega-internationals lieten in het verleden al verstaan dat ze Nainggolan er graag bij zouden hebben. “Iedereen heeft een mening daarover. Ik moet de keuze maken voor mijn ploeg, ik heb niet het gevoel dat ik die keuze moet rechtvaardigen tegenover anderen.”

De niet-selectie van Nainggolan is een doorn in het oog van veel fans. Maar Martinez gaf afgelopen weekend al een lichte hint. “Het is mijn taak als bondscoach om ze samen tot het sterkst mogelijke team te smeden. En daarom is de zaak-Nainggolan ook zo moeilijk: ook daar moet ik het teambelang voorop stellen en de balans proberen bewaren. En soms gaat dat gepaard met harde beslissingen.” Zondag lekte dan uit dat Nainggolan er niet bij zou zijn, maandagmiddag kwam de officiële bevestiging.

Benteke, Boyata en Januzaj

Het is dus nog geen definitieve selectie geworden. Momenteel selecteerde Martinez 28 namen, na de oefeninterland tegen Portugal vallen er vijf spelers af, op 4/6 volgt de definitieve lijst. De verrassende namen in de selectie zijn die Christian Benteke (die er de laatste keer niet bij was), Adnan Januzaj en Dedryck Boyata. Ook Nacer Chadli, die al maanden sukkkelt met blessures, maakt nog kans op Rusland. “Benteke had een moeilijk seizoen, maar hij heeft genoeg ervaring om klaar te zijn. Chadli was dan weer altijd uitstekend bij de nationale ploeg. We hebben een goede band met de club van Chadli en weten hoe hij er aan toe is. We zijn blij met zijn progressie in de laatste twee maanden. Hij is fit genoeg om in een goede vorm naar het WK te gaan. Hij is fris.” Over de keuze voor Januzaj is hij ook duidelijk. “Hij is misschien een verrassing. Maar hij verdient het om erbij te zijn. Sinds hij een nieuwe coach heeft bij Sociedad hebben we een verandering gezien in zijn spel, in zijn mentaliteit. Hij kan ons goed helpen op de positie van nummer tien. Hij speelt de laatste zes-zeven wedstrijden op een zeer hoog niveau.”

Blessures

Dan zijn er nog de spelers die momenteel sukkelen met blessures, waaronder Thomas Vermaelen. “Hij zal normaal gezien niet kunnen aantreden tegen Portugal’, bevestigt Martinez. En hoe gaat hij dan beslissen of de Barclona-verdediger er al dan niet bij zal zijn op het WK? “We gaan waarschijnlijk op 2 juni de knoop doorhakken. We gaan zijn situatie goed opvolgen. We moeten zeker zijn dat hij 100% fit kan zijn op het WK.” En er zijn nog een paar spelers die herstellende zijn. “Jordan Lukaku werkt specifiek sinds hij in maart is uitgevallen. Het herstel van Michy Batshuayi verloopt goed. Romelu Lukaku was beschikbaar voor de laatste wedstrijd van zijn club, maar speelde slechts twintig minuten. We moeten zien of hij al helemaal honderd procent is.”

Lees ook: Deze 28 Rode Duivels zitten in de voorselectie voor het WK