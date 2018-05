Zo worden de 'duurste chicken wings ter wereld' gemaakt

Jonathan Cheban, de beste vriend van Kim Kardashian en foodblogger, heeft samen met The Ainsworth in New York een bijzonder nieuwe menu-item ontwikkeld. Het gaat om chicken wings die besprenkeld worden met 24 karaat goud en waar je tot 850 euro voor moet neertellen.

In The Ainsworth, een sportsbar met onder mee twee vestigingen in Manhattan in New York City, staan er sinds kort bijzondere chicken wings op de menukaart. Het gaat namelijk om kippenvleugeltjes die eerst een dag lang gemarineerd worden in kokosboter, chipotle en honing, daarna worden ze gefrituurd en afgewerkt met goudvlokjes van 24 karaat. Het gaat om een creatie van Jonathan Cheban die zichzelf op Instagram Foodgod noemt en ook al eens opduikt in 'Keeping Up With The Kardashians'.

De chicken wings komen in drie hoeveelheden: voor een plateau met tien stuks betaal je 25 euro, voor eentje met twintig tel je 50 euro neer en dan is er nog de luxeversie van vijftig stuks en een fles champagne van Armand de Brignac voor 850 euro. Volgens Cheban zijn het dan ook de duurste chicken wings die in de wereld te verkrijgen zijn.