Nog maar pas getrouwd, maar Meghan Markle drukt al meteen haar stempel op koningshuis

Nu ze getrouwd is met prins Harry, is Meghan Markle officieel een lid geworden van de Britse koninklijke familie. Op de website van het koningshuis heeft ze dan ook al haar eigen pagina gekregen en daar staan enkele opmerkelijke feiten in opgelijst. "Ik ben trots om een vrouw te zijn en feministe", klinkt het onder meer.

Amper enkele uren na haar huwelijk met prins Harry kreeg de oficiële website van het Britse koningshuis een update. Op Royal.uk werd een pagina toegevoegd van hun nieuwste lid, Meghan Markle. De lezer komt er heel wat meer te weten over The Duchess of Sussex, zoals haar plechtige titel voortaan luidt. Opvallend is vooral de quote die wordt uitgelicht in het midden van de pagina. "Ik ben trots om een vrouw te zijn en feministe", staat er. Duidelijk een breuk met de andere 'brave' pagina's van de royals.

In de tekst wordt vooral verwezen naar haar sociale engagement. Zo staat er te lezen dat ze op haar elfde met succes een actie heeft ondernomen tegen een seksistische reclame voor een afwasmiddel. In haar jeugd was ze bovendien vrijwilliger in een gaarkeuken, iets wat ze trouwens bleef doen toen ze al als actrice in Canada aan de slag was. "Deze ervaringen hebben haar levenslange inzet voor doelen zoals sociale rechtvaardigheid en empowerment van vrouwen gestalte gegeven", klinkt het.

Geen woord over Hollywood

Daarnaast wordt ook haar inzet bij de VN belicht, waar ze onder meer aan de slag was als Women’s Advocate for Women’s Political Participation and Leadership. Frappant is wel dat over haar prestaties in Hollywood geen enkele opmerking wordt gemaakt. Het gaat dus vooral over de goede doelen waar ze, net als Harry, een groot deel van haar leven heeft aan gewijd. Dat is ook waar de twee na hun huwelijk hun dagen mee zullen vullen.