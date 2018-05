Oppositiekandiaat verliest maar erkent uitslag niet: “Verkiezing Venezuela gemanipuleerd”

In Venezuela heeft Nicolas Maduro de presidentsverkiezingen van zondag gewonnen. Dat blijkt uit officiële resultaten van de nationale kiesraad (CNE). De huidige president kreeg 5,8 miljoen stemmen achter zijn naam, terwijl zijn grootste uitdager Henri Falcon op slechts 1,8 miljoen stemmen kan rekenen.

Nicolas Maduro viert zijn overwinning. Foto: AFP

“Vrede en democratie hebben gezegevierd op deze historische dag voor het vaderland”, reageerde Maduro. “We vieren samen met het volk dit nieuwe begin om het vaderland naar definitieve welvaart te leiden. Laten we samen nieuwe slagen uitvechten.”

Oppositiekandidaat Falcon liet kort voor de bekendmaking van de resultaten al weten dat hij de stembusgang niet erkent. Volgens Falcon deden er zich talrijke onregelmatigheden voor in verscheidene kiesbureaus. “We erkennen het electoraal proces niet. Voor ons was het geen verkiezing”, aldus Falcon. Hij eist een nieuwe stembusgang.

Eerder op zondag had Falcon al geklaagd over manipulaties. Hij zei onder meer dat leden van de regerende socialistische partij identiteitscontroles uitvoerden in de buurt van stembureaus en kiezers beloningen beloofden als ze voor Maduro zouden stemmen. Daarnaast werden verscheidene waarnemers van Falcon verhinderd om kieslokalen te betreden en werd een van hen, in de noordwestelijke stad Barquisimeto, in elkaar geslagen door soldaten.

Daarnaast sprak ook uitdager Javier Bertucci, een evangelische predikant, enkele uren voor het geplande sluitingsuur van de stembussen van minstens 1.400 gedocumenteerde en aan de nationale kiesraad overgemaakte onregelmatigheden.

Lage opkomst

De opkomst tijdens de verkiezingen lag zondag heel laag; volgens het “Frente Amplio” (Breed Front) bedroeg die slechts ongeveer 30 procent. Het “Frente Amplio” is een pas opgerichte beweging die gekant is tegen de stembusgang, met vertegenwoordigers van onder meer politieke partijen, universiteiten en ngo’s. De Groep van Lima, het verbond van veertien Amerikaanse en Caraïbische landen dat een vreedzaam einde aan de crisis in Venezuela wil brengen, legt de opkomst met 17 procent van de 20,5 miljoen kiesgerechtigden zelfs nog fors lager. Het verbond gaf daarnaast te kennen dat ze de resultaten van de verkiezingen niet zal erkennen.

Foto: EPA-EFE

De stembusgang werd geboycot door de drie belangrijkste oppositiepartijen, die zich verenigd hebben in de coalitie “Tafel van Democratische Eenheid” (MUD). Volgens hen zou deelnemen de illegale verkiezingen legitimeren.

Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkiezingen als ondemocratisch veroordeeld. De Amerikanen breidden hun sancties tegen Venezuela ook uit.

Naast Maduro, Falcon en Bertucci deed ook nog de afvallige socialist Reinaldo Quijada zondag een gooi naar het presidentschap.