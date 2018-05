Op de E313 in de richting Antwerpen kwam maandagochtend een personenwagen dwars over de snelweg te staan. Daardoor waren er even drie rijstroken afgesloten.

Een chauffeur raakte aan de rechterzijde van de rijbaan de vangrail, verloor een wiel en slingerde dan over de snelweg om ook links de vangrail te raken. Dat gebeurde ter hoogte van het Q8-tankstation van Ranst. De auto eindigde zo dwars over de snelweg. Na het takelen, rond 7 uur, was de rijbaan weer vrij.