Celebs Kruim van muziekwereld paradeert op rode loper van Billboard Music Awards

Stel je iets voor in de muziekwereld? Wel dan werd je afgelopen weekend in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas verwacht voor de jaarlijkse uitreiking van de Billboard Music Awards. De show werd aan elkaar gepraat door Kelly Clarkson en onder meer Ed Sheeran en Taylor Swift gingen er met de hoofdprijzen lopen. Janet Jackson werd dan weer in de bloemetjes gezet voor haar hele carrière. Op de rode loper viel het vooral op dat heel wat artiesten voor een zwarte outfit hadden gekozen.