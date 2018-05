Herboren Stephen Curry blikt Houston in en brengt Golden State op 2-1 voorsprong

De Golden State Warriors hebben de Houston Rockets verslagen in de derde wedstrijd in de finales van de Western Conference. In Oakland werd het zondag maar liefst 126-85 onder impuls van een beresterke Stephen Curry. Door de zege staan de Warriors op een 2-1 voorsprong in de onderlinge duels.

Stephen Curry is helemaal terug. De point guard was in het winnende kamp de grote uitblinker met 35 punten, waarvan 26 na de pauze. Een uitstekende reactie van de tweevoudig MVP, nadat hij in de eerste twee wedstrijden niet zijn gebruikelijke niveau kon halen. Voor de Rockets deed enkel James Harden iets terug. Hij scoorde 20 punten en gaf 9 assists.

Ook Kevin Durant (25 ptn) en Klay Thompson (13 ptn) hadden hun aandeel in de zege van Golden State. “We hebben deze partij defensief erg goed gespeeld”, analyseerde Curry. “Hierdoor waren we gelanceerd en dat voedde ons aanvalsspel. Ook het publiek stond de hele tijd achter ons.”

Dinsdag staat de vierde partij op de agenda, opnieuw in Oakland. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale.