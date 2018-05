Chrissy Teigen en John Legend delen eerste foto van pasgeboren zoontje

Chrissy Teigen (32) en John Legend (39) hebben enkele dagen geleden hun tweede kindje op de wereld verwelkomd. Na dochtertje Luna zijn ze nu de ouders geworden van een zoontje, Miles Theodore. Het badpakkenmodel en de soulzanger deelden ondertussen ook al een foto van hem op Instagram.

Chrissy Teigen en John Legend vertoeven momenteel op een roze wolk. Enkele dagen geleden kwam er een tweede kindje in hun leven en dat nadat het badpakkenmodel in eerste instantie al moeilijk zwanger kon raken. Maar na dochtertje Luna, is er dan nu zoontje Miles Theodore. Chrissy en John maakten zelf de naam van het kindje bekend via Instagram. Meteen deelden ze ook een foto van het jongetje.

"Hallo wereld. Dit is Miles Theodore Stephens. We zijn aan het verdrinken in zijn kleine piepgeluidjes en snuffels. Ons gezin is zo overwelmd door liefde. Bedankt voor all wensen!", klinkt het onder de foto.