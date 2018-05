Lekke band? Slechts 1 op de 10 nieuwe wagens heeft oplossing

Slechts een op de tien nieuwe wagens heeft nog een volwaardige oplossing bij bandenpech. Dat meldt mobiliteitsclub VAB maandag op basis van eigen onderzoek bij 34 populaire automodellen. Slechts één nieuwe auto beschikte nog over een volwaardig reservewiel. Negen procent van de onderzochte modellen had een noodreservewiel, het zogenaamde “thuiskomertje”, een tijdelijke oplossing. De rest van de wagens had enkel een reparatiekit, maar die wordt door de wegenwachters van VAB niet beschouwd als een volwaardige oplossing bij bandenpech.

“De reparatiekit helpt niet bij grotere schade aan de band en blijkt in de praktijk een grote smurrie die eerder extra schade aan de velg veroorzaakt dan het probleem oplost”, klinkt het bij VAB. “De reparatiekit is zoals het EHBO-doosje dat ergens in de auto goed verborgen zit, maar nooit gebruikt zal worden.”

Bij eenzelfde onderzoek van VAB in 2012 bleek nog een op de vijf wagens over een volwaardig reservewiel te beschikken, en een op de zeven over een “thuiskomertje”. Nochtans is het aantal pechgevallen met een lekke band volgens VAB in vijf jaar met 30 procent toegenomen.

In 2012 wisten de VAB-wegenwachters nog 85 procent van de bandenpechgevallen ter plaatse opnieuw mobiel te maken, waar dat vorig jaar nog 78 procent was. “Dat betekent dat een wagen vaker naar een bandencentrale of garage gesleept moet worden voor een oplossing”, aldus de mobiliteitsclub, die verwacht dat het probleem in de toekomst nog zal toenemen.

VAB-Wegenwacht lanceert daarom een nieuwe service om leden met bandenpech te helpen ’s avonds en tijdens het weekend, wanneer bandencentrales gesloten zijn.