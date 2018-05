Officiële fanclub Nainggolan weet het al: Radja niet geselecteerd voor WK

Volgens zijn officiële fanclub gaat Radja Nainggolan niet naar het komende WK in Rusland. Eerder op de avond postte het een foto van een treurende Nainggolan op Facebook met het opschrift ‘speechless’. Bovendien circuleert in de omgeving van de Rode Duivel al dat hij van bondscoach Roberto Martinez te horen heeft gekregen dat hij geen plek krijgt in de Belgische selectie van 23.

Martinez koos eerder ook al om Nainggolan niet op te nemen in de Belgische selectie. Zo passeerde hij de middenvelder van AS Roma al voor enkele interlands. In maart werd hij toch weer opgeroepen bij de Rode Duivels voor het vriendschappelijk duel tegen Saoedi-Arabië en mocht toen ook invallen. Maar voor het komende WK acht de bondscoach hem schijnbaar niet nodig.

Maandagmiddag maakt Roberto Martinez de Belgische selectie bekend.