Hete lava bereikt de oceaan in Hawaï, maar daar ontstaat een nieuw dodelijk gevaar

Alsof de dreiging van hete lava en zwaveldioxide nog niet genoeg is, stelt zich nu een nieuw gevaarlijk probleem voor de inwoners van Hawaï. Dat nieuwe gevaar wordt Laze genoemd, een product dat gevormd wordt wanneer hete lava in contact komt met de oceaan en in het verleden al dodelijk gebleken is. Dat meldt CNN.

Het Hawaïaanse Observatiecentrum voor Vulkanen (HVO) stelde vast dat de hete lava zaterdagavond de oceaan bereikte. De combinatie van die twee levert een bijzonder vervelend product op, dat zoutzuur en vulkanische gasdeeltjes de lucht instuurt.

‘Laze’ kan irritatie veroorzaken aan longen, ogen en de huid, maar is in het verleden al dodelijk gebleken. “Het is een heet en bijtend gasmengsel dat in 2000 twee doden geëist heeft”, aldus het HVO.

Zwaargewonde

De hulpdiensten raden iedereen daarom aan om zo ver mogelijk weg te blijven van plaatsen waar lava de oceaan instroomt. Niet evident, want in het binnenland kampen mensen met andere problemen door de vulkaan Kilauea die erg actief is. Daardoor is al een eerste zwaargewonde gevallen: een man werd geraakt door de lava, waardoor zijn onderbeen verbrijzeld werd.

Vermoed wordt dat er nog uitbarstingen zullen komen, net als aardbevingen.

Gebouwen vernield

Al 40 gebouwen werden vernield door de lavastromen. “Nu verandert de samenstelling van lava”, zegt CNN-meteoroloog Allison Chinchar. “Het is nu lopender, waardoor het zich sneller voortbeweegt.”

De hete lava spuit nu ook uit verscheidene kloven op het Grote Eiland, wat extra gevaar veroorzaakt voor de bewoners.

De lavastroom maakt ook een hels kabaal, zegt inwoners Ikaika Marzo. “Het is alsof tien of twintig vliegtuigen op hetzelfde moment opstijgen in je achtertuin. Het is hels, alsof er voortdurend granaten afgaan. De hele gemeenschap is er niet goed van.”