Limburgse teams mogen niet naar Neymar

Tien mannen- en vier vrouwenteams streden zondag voor het Belgische ticket voor de wereldfinale op 21 juli van het Neymar Jr’s Five-voetbaltornooi in Brazilië in aanwezigheid van Neymar himself. De twee Limburgse team, The Blue Squad uit Genk en FC Houthalen, slaagden er niet in het Belgische ticket te veroveren. Geen ontmoeting met voetbalster Neymar dus.

In de schaduw van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel won Garrincha Squad de finale van Neymar Jr’s Five, het wereldwijde voetbaltornooi dat de ster van PSG en Red Bull samen organiseren. Jong talent vleugels geven, daar draait het om. De jongens uit Brugge scoorden met hun overwinning (1-0) in hartje Brussel een ticket naar het Braziliaanse Praia Grande, waar ze ons land vertegenwoordigen op de wereldfinale met meer dan 60 landen. FC Houthalen ging onderuit in de poules.

Voor het eerst was er ook een finale voor vrouwen, waarin de meisjes van team RWDM met 2-0 het pleit wonnen en dus ook naar Brazilië vliegen. Daar spelen ze tegen vrouwenteams van over heel de wereld. “Echt fantastisch”, roepen ze. “We hebben vandaag erg slim gespeeld, en gaven de andere teams geen meter ruimte. Wacht maar tot we Neymar Jr. te pakken krijgen. We gaan hem eens goed vastpakken, en dan tonen dat die Belgische vrouwen een stevig potje kunnen voetballen. We kijken er ongelooflijk naar uit!” The Blue Squad uit Genk, gevormd door enkele jonkies van KRC Genk Ladies, strandde in de halve finales.