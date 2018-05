Zo hadden we kunnen weten dat Pieter ‘De Mol’ was

“De pastoor is de saboteur, hoe kan dat nu?” Dokter Steve riep uit wat heel televisiekijkend Vlaanderen dacht, toen de mol uit het rookgordijn wandelde. De grote vraag die vanaf toen nog op ieders lippen rustte was: hoe deed hij het? Simpel: priester Pieter won het vertrouwen van de groep en was de vriend van iedereen. Soms ging hij subtiel te werk, maar even vaak saboteerde hij de boel in alle openbaarheid, zo bleek tijdens de laatste aflevering.

“Of dat gaat gaan voor mijn zieltje? Zeker, hé! Ik kan mijzelf vergeven, da’s een zalig voordeel”, zei Pieter lachend toen hij de opdracht kreeg van de programmamakers om het volledige spel op stelten te zetten. Vlak voor de finale ging hij nog even te biecht, want zo simpel bleek zijn opdracht toch niet geweest te zijn.

“Het is gigantisch zot om dit hele spel helemaal alleen gespeeld te hebben. Eigenlijk ligt dat niet in mijn aard, ik zou heel hard willen meedoen.” Dat was de teneur van Pieters rol als de mol. Maar dat weerhield hem er niet van om de geschiedenis in te gaan als één van de meest indrukwekkende saboteurs in de geschiedenis van het spelprogramma.

Favoriete tactiek: de mol in de sleutelpositie

Levend begraven voor een proef - “Wie zou er nu zo dom zijn om zijn programma te beginnen met een katholieke proef als hun priester een mol is?” lachte Pieter. De makers van de mol 2018 zo bleek. Wekenlang speelden zij een spelletje met de kijkers en staken ze christelijke thema’s in het spel. Per ongeluk zou je kunnen denken? Absoluut niet, zo bleek.

Pieter kreeg voor de opnames al de mogelijkheid om zich in een sleutelpositie te wringen tijdens de opdrachten. Dat de priester een strategisch masterbrein bleek te zijn, merkten we vanavond. Hij stak diegene die sterk waren in spelletjes (Lloyd en Kelly) in de goedkoopste kisten, want die zouden er toch sowieso inzitten. Hijzelf eindigde in de volgende kisten voor 500 euro: die leverden niet teveel geld op, maar konden toch meteen meespelen in het spel. De tactische marinier Pascale zette hij buitenspel door haar bij de claustrofobische Katrien te steken, Joke en Steve liet hij onder de grond, omdat ze als leidersfiguren zijn spelletje wel eens zouden kunnen dwarsbomen. De mol slaagde erin om zoveel chaos te zaaien dat de kandidaten buiten tijd gingen.

Top tactiek, toch? Ja, hoor, maar één iemand had hem al van het prille begin door, zo bleek. Lloyd. “De mol had de kaart vast zeker?” vroeg hij aan de programmamakers later.

De ‘Is Joke dood?’-proef - Tijdens strategische momenten liet hij de kandidaten begaan, om dan tijdens cruciale momenten in te grijpen. Eén van de opvallendste mollenstreken: het moment waarop hij de tactiek van officier Pascale in de grond boordde en iedereen ervan overtuigde om het brandijzer met de paardrijders mee te sturen. Nog geen vijf minuten was het spel bezig, toen sommigen beseften welke fout ze hadden gemaakt en de pick-up toch kwam vragen voor het brandijzer. Pieter sputterde zo hard tegen en stak Baha aan in zijn mening, waardoor de autorijders met lege handen vertrokken. Eén verdelingsronde en het spel was gedoemd geweest om te mislukken. De vraag achteraf was alleen nog maar: waarom is Joke dood? Het perfecte afleidingsmanoeuvre. Maar waar de deelnemers spijt van moesten hebben? Dat de mol het brandijzer mee had.

De liftproef - Op één ding wist de saboteur perfect in te spelen: de emotionele groep. Van een hoop vrienden die liever voor de pot kozen dan voor zichzelf, maakte hij mensen die steevast gingen voor de vrijstellingen. Met vijf woorden wist hij hen allemaal te overtuigen. “Ik vind dat we moeten afspreken: geen geld is geen geld”, klonk het. Missie geslaagd

Mexican stand-off - Een priester leer je vertrouwen. Niemand schoot Pieter neer tijdens de Mexican stand-off. Terwijl hij hen belazerde terwijl ze er bijstonden. Hij maakte gebruik van de stilte om het gesprek te leiden en wantrouwen te zaaien bij iedereen. Om de mislukte proef af te sluiten met geen enkel spatje verf op zijn kleren en de woorden: “Merci voor het vertrouwen!”

Drive-in proef - En dan was er natuurlijk nog zijn broer. Die heeft Pieter feilloos belazerd. De mol had er veel voor over om te saboteren: zelfs een nachtje slapen in een oncomfortabele auto. Tijdens de filmproef kon Pieter met zijn broer Jasper bij elke correcte vraag wegrijden naar een heerlijk hotelletje met winst op zak, maar de pastoor bleef. De achternaam van Matthew McConaughey was wel heel fout gespeld en ook Helen Hunt herkennen ze niet. Ze blijven het langst, “offeren zich op” voor het spel, maar blijven achter zonder nachtrust… en zonder geld.

En daar reageerde Jasper zo op...

Maar niet alles ging van een leien dakje: mol gesaboteerd

Geldkistjesproef - Tijdens de proef in de luchthaven had Pieter talloze euro’s uit de koffers kunnen laten verdwijnen, nadat hij wist dat het woord ‘nu’ in de zin van Gilles op Jeffrey wees. Maar de afvaller nam geen geld en toen raakte de mol even in paniek, want zo zou hij geen koffertje uit het vliegtuig halen. En dat had Pieter niet moeten doen, want de tactische Baha had de saboteur doorzien en nam het volledige spel in handen. Het enige wat de priester nog kon doen was zelf wat pasvragen nemen om de pot te doen slinken.

Baseballproef - De programmamakers bereiden de saboteur tot in de puntjes voor bij elke proef. Maar voor de baseballproef hebben ze dat een beetje te goed gedaan. Pieter oefende zo goed dat hij op het moment suprême plots een homerun sloeg. Om zichzelf niet te verdacht te maken liep hij dan maar verder, om tegen zijn goesting 300 euro in te brengen.

De oceaanproef - En dan was er natuurlijk nog Lloyd, de geduchte en sterke tegenstander die Pieter wist te ontmaskeren. Maar hij stuurde ook een proef in de wacht, toen hij tegen alle verwachtingen in over de lijn wist te lopen binnen de tijd.

Gesnapt

Maar hoe hard Pieter ook zijn best deed vanaf aflevering 1 zat Lloyd op het goede spoor, terwijl Kelly er (door een wilde gok op Katrien) er meteen uitvloog. Toen Channy in aflevering 2 voor dokter Steve koos, besefte Baha echter ook al dat er iets niet pluis was met priester Pieter. Hij testte Lloyd meerdere keren uit door voor hem te kiezen in de opdracht, en besefte toen ook dat het meneer pastoor moest zijn. Jeffrey koos onterecht voor Joke, en Katrien vloog eruit bij haar keuze voor Pascale. Joke die bleef ondertussen maar spreiden, toen ook Pascale haar frank begon te vallen.

En dan kon het spel der titanen beginnen. Dankzij de tip op de mollenboekjes mocht Pascale immers bellen met de mol. Haar informatie deelde ze met Lloyd, waardoor de twee Baha buitenspel leken te zetten. Maar dat was buiten de strategisch denker gerekend: hij wist nog evenveel vragen juist te beantwoorden en deed het sneller. Exit: Pascale. Maar de kaarten lagen beter voor Lloyd, die een chatgesprek won met de mol en te weten kwam dat de saboteur de hete peper gaf. Tot op het laatste moment twijfelde de student of hij wel slim genoeg was, omdat “Baha strategisch de beste was”. Maar met twee juiste antwoorden meer haalde hij de 27.665 euro binnen. Dat maakt de jongeman de jongste winnaar in de geschiedenis van ‘De Mol’.

Verborgen hints

“Het moeilijkste van de mol 2018? Het leren fluiten!” vond Pieter. En dat allemaal voor één verborgen tip aan de kijkers...

Al was er nog één vergezochte hint die de kijkers al eerder tot de identiteit van de saboteur had kunnen leiden. Want Pieter knipperde immers na elke eliminatie in morse een letter. En daarmee was maar één woord te vinden dat weinig aan de verbeelding overliet...

Uitgemold

En nu? Priester gaat naar huis als de populairste priester van het jaar. Dokter Steve krijgt nu de bijnaam ParacetaMOLleke van zijn patiënten en de vrienden van de andere deelnemers zijn apetrots. Maar Lloyd houdt er écht iets aan over. Hij geeft een feestje en maakt zijn belofte waar door een stevige storting voor de Mexicaanse weeskindjes. Maar één ding maakt hem toch wel extra fier: dankzij het programma bakt zijn favoriete frituur nu ‘een Lloydje’, een langwerpige burger met een mexicano, twee kaaskroketten en twee plakken kaas. Als het dan niet de moeite is om mee te doen aan ‘De Mol’ dan weten wij het ook niet meer.