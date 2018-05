Onbekenden dumpen in Voeren honderdtal vaten “met drugsafval of sproeistof”

Voeren - In de omgeving van het kasteel van Ottegraeven bij Sint-Martens-Voeren (Voeren) is zondagavond een honderdtal vaten van elk dertig liter met een nog onbekende hoeveelheid chemische substantie aangetroffen. Heel waarschijnlijk gaat het om afval, afkomstig van de productie van synthetische verdovende middelen in een drugslab. In enkele vaten zat nog een chemisch goedje, terwijl andere vaten leeg waren. De lokale politie van Voeren verwittigde de civiele bescherming voor het verwijderen van de vaten.

“Het labo is nu bezig met het onderzoek en daarna worden de vaten weggehaald door de civiele bescherming”, vertelt burgemeester Huub Broers. “Zijn het gewoon sproeistoffen of is dat iets wat gebruikt is voor een labo? Dat weten we momenteel nog niet. De vaten zijn allemaal mooi gestapeld, zeer ordelijk, dus dat kan net zo goed uit de landbouw komen”, aldus Broers. Volgens metingen van de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving of mensen.

Foto: TP

Het parket van Limburg hanteert een draaiboek bij een dumping van chemisch afval. Zo zullen er stalen worden genomen voor verder onderzoek. Het gerechtelijk lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. Het is nog onbekend wie er achter de dumping zit.

De laatste maanden was vooral Noord-Limburg met Lommel, Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel een geliefkoosde dumpingplek voor chemisch afval. Daar werden zelfs tienduizenden liters chemicaliën achtergelaten in gestolen opleggers.