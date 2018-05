Trump laat onderzoeken of FBI zijn campagne heeft “bespioneerd”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij een officieel onderzoek start naar mogelijke spionage van de FBI - al dan niet op vraag van medewerkers van Barack Obama - tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016.

“Bij deze vraag ik, en ik zal het ook officieel aanvragen morgen, dat het ministerie van Justitie onderzoekt of de FBI en/of het ministerie van Justitie de Trump-campagne (van 2016, red.) infiltreerde of surveilleerde voor politieke doeleinden, en of zulke eisen of vragen van medewerkers van Barack Obama kwamen!”, tweette Trump zondagavond (Belgische tijd).

Daarmee reageert de Amerikaanse president op wat, volgens hem, een “heksenjacht” is naar “onbestaande bewijslast” voor de Russische inmenging tijdens de recentste Amerikaanse verkiezingen. Dat de FBI ook informatie gebruikt die dateert van 2016 om de medewerkers van Trump te onderzoeken, dat is volgens de president een brug te ver.

“Betaalde spion”

De tweet komt er ook vlak nadat de voorzitter van de Inlichtingencommissie in het Huis, Devin Nunes, had gesteld dat Amerikaanse spionagediensten “de rode lijn” hebben overschreden als blijkt dat een van de spionagediensten een betaalde informant binnen het campagneteam van Trump zou hebben laten infiltreren. “We kunnen tot op heden niet achterhalen of zo”n informant er daadwerkelijk is geweest omdat het ministerie van Justitie en de FBI documenten achterhouden voor ons”, zei Nunes aan Fox News. “Dit kan je gewoon niet maken tijdens verkiezingscampagnes.”