Verdiende zege van KRC Genk in Anderlecht levert blauw-wit niets op

Het doek over play-off 1 is gevallen. KRC Genk demonstreerde in Anderlecht, maar is door de overwinning van AA Gent in Brugge veroordeeld tot een barragematch tegen de winnaar van play-off 2 volgende zondag. Landskampioen sloot het seizoen dus af met een thuisnederlaag, een afscheid in mineur voor Timmy Simons. Door de nederlaag van Anderlecht had Standard voldoende aan een gelijkspel op het veld van Charleroi (0-0) om zich te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League.

Club Brugge - AA Gent 0-1

Foto: Photo News

Club Brugge had zich de feestmiddag tegen AA Gent ongetwijfeld anders voorgesteld. De festiviteiten vooraf - het afscheid van Timmy Simons, de Gouden Schoen van Ruud Vormer en de Ebbenhouten Schoen van Anthony Limbombe - hadden nochtans de concentratie van de Bruggelingen niet afgezwakt. Club begon scherp maar kreeg met AA Gent een gemotiveerde tegenstander tegenover zich. Gent wilde absoluut de vierde plaats veilig stellen en dat kon het door even goed te presteren dan Genk op Anderlecht. Vooral Kubo toonde zich bedrijvig. De Japanner liep goed tussen de lijnen en toen hij op het half uur perfect doorheen de buitenspelval werd geloodst, kende hij geen genade: 0-1. Het werd stil in Jan Breydel. Ook na de pauze probeerde Club de nederlaag af te wenden en verhoogde het de druk richting het doel van Lovre Kalinic. Dat leverde de Bruggelingen enkele hoekschoppen op maar echt doelgevaar konden de landskampioenen niet creëren. Gent bleef loeren op de counter. Kubo kon de wedstrijd beslissen maar hij stuitte op Horvath waarna de bal op de dwarsligger viel. Club leek de berusten in de nederlaag. Timmy Simons kreeg zes minuten voor affluiten zijn laatste applausvervanging, scoren werd er niet meer gedaan, al kreeg Jelle Vossen nog een heel goede kopkans. Het kon de Brugse pret slechts gedeeltelijk drukken, ook al kon het na tachtig thuismatchen voor het eerst thuis niet scoren. De Brugse familie maakte zich klaar voor een lange feestavond en -nacht.

Anderlecht - KRC Genk 1-2

Foto: JEFFREY GAENS

Racing Genk ging op het veld van Anderlecht zonder complexen op zoek naar de overwinning, de enige manier om AA Gent voorbij te steken en de vijfde plaats te vermijden. Wie vijfde eindigt, moet immers een extra-wedstrijd spelen tegen de winnaar van de finale van Playoff 2 - Zulte Waregem of Lokeren - met een ticket voor de voorrondes in de Europa League als inzet. Trossard zorgde al snel voor de eerste verwittiging. Hij dolde de Anderlecht-verdediging en scoorde beheerst. Het Genkse feestje ging echter niet door. Voorafgaand aan de dribbel van Trossard stond Samatta immers buitenspel. De VAR greep in, scheidsrechter Van Driessche raadpleegde de beelden en keurde het doelpunt terecht af voor buitenspel. Uitstel, geen afstel. Dries Wouters pikte een uitvallende bal op, keek even goed rond en draaide de bal met heel veel gevoel voorbij Sels. Het Anderlecht-publiek morde en dat werd er twee minuten later niet beter op toen Trossard doorheen de paars-witte verdediging wandelde en beheerst afrondde. Ook de koffie leek Anderlecht nauwelijks inspiratie te brengen tot toch weer Teodorczyk de vlam in de pan joeg na mooi voorbereidend werk van de jonge Saelemaekers. Genk begon matiger te voetballen maar Anderlecht vond niet de drive om het Genk lastig te maken. Enkel een vrije trap van Trebel zorgde voor gevaar maar Vukovic greep gepast in, wat hij ook nog eens deed op een kopbal van Teo. Genk hield zonder al te veel problemen stand, het Anderlecht-publiek verliet gedesillusioneerd het stadion. Helaas voor de Limburgers volstond hun zege niet om AA Gent van de vierde plaats te stoten.

Foto: JEFFREY GAENS

Charleroi - Standard 0-0

Foto: Photo News

Standard wilde zekerheid over deelname aan de voorronde van de Champions League en deed er daarom goed aan om te winnen op het veld van Charleroi. Toch werd de licht geblesseerde Mehdi Carcela op de bank gehouden. De smaakmaker werd node gemist maar toch waren de betere kansen aanvankelijk voor Standard. Mpoku kopte de openingstreffer bijna tegen de touwen maar Penneteau redde knap. Ook een volley van Emond vond de Henegouwse doelman op de weg. Aan de overzijde wel wat schotjes en één niet te missen kans. Rezaei onderschepte een terugspeelbal van Cavanda, gleed tot bij Baby die echter onbegrijpelijk miste. Sa Pinto greep in aan de rust en bracht Carcela in voor de onzichtbare Carlinhos. Maar ook Carcela kreeg de Luikse motor niet aan de praat. Dat was ook niet nodig. Ook Charleroi sleepte zich ook naar het einde van de wedstrijd, er werd niet meer gescoord. Standard naar de voorronde van de Champions Legue en daar kon Sa Pinto best trots op zijn. Bekerwinst en een tweede plaats, Standard heeft ooit slechter gepresteerd. De Standard-supporters vierden hun coach toen ze vernamen van de nederlaag van Anderlecht.