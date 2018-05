Max Verstappen doet 'knettergekke' caravanrace voor zijn fans

Het was één van gekste video's die Red Bull het voorbije jaar maakte: de caravanrace tussen Max Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Op het circuit van Zandvoort deden ze dat vandaag nog eens over, dit tot groot jolijt van de talrijke Nederlandse fans.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: