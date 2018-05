Bocholt / Kaulille / Reppel -

Vincent Verschueren heeft zaterdag de 42ste editie van de Sezoensrally in Bocholt gewonnen. Hij eindigde voor Sébastien Bedoret en Kris Princen. De Limburger deed lang mee voor de zege tot z'n co-piloot een rekenfout maakte wat het duo 3 minuten straftijd opleverde. Verschueren is nu de nieuwe leider in het BK. Princen volgt op 4 punten.