Hechtel / Hechtel-Eksel / Eksel -

In Hechtel-Eksel stond het weekend in teken van beachvolleybal. Sinds enkele jaren is het beachvolleybaltornooi een manche geworden van het Belgisch kampioenschap. Het weer zat mee en dus kregen we naast topbeachvolleybal ook getrakteerd op een zomers sfeertje.