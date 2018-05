Achthonderd mensen delen Iftar-maaltijd op Dusartplein

Hasselt -

Gisterenavond is er een Iftar georganiseerd op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Volgens de organisatie is het de eerste keer dat er een soortgelijk evenement georganiseerd wordt op een publieke ruimte in de stad. Het doel van dit initiatief is om moslims & niet-moslims samen te brengen tijdens de heilige maand van de Ramadan.