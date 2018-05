Trump is blij dat Melania weer thuis is na operatie, maar schrijft haar naam verkeerd op Twitter

Melania Trump moest afgelopen week een ingreep aan de nieren ondergaan in het ziekenhuis. Zaterdag mocht ze weer naar huis. Amerikaans president Donald Trump liet dat ook op Twitter weten, maar maakte daarbij een pijnlijk foutje...

President Trump is een fervent twitteraar. Hij zette dan ook op Twitter dat de First Lady weer naar huis mocht. Maar in die tweet maakte hij een foutje: hij schreef haar naam fout.

“Het is geweldig om onze fantastische First Lady weer thuis in het Witte Huis te hebben. Melanie voelt zich goed en doet het goed. Dank aan iedereen voor alle gebeden en de wensen”, zette Trump op Twitter.

De echtgenote van Trump heet echter niet Melanie, maar Melania. De tweet met de fout in, werd dan ook snel weer verwijderd, maar niet voor iemand er een screenshot van kon nemen.

Wat later verscheen exact dezelfde tweet op Twitter, maar dit keer met de correcte naam.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

Melania Trump moest afgelopen week opgenomen worden in het ziekenhuis door nierproblemen. Het Witte Huis had maandag meegedeeld dat het een om embolisatie ging, dat is de kunstmatige sluiting van een bloedvat. De procedure wordt vooral toegepast in de tumortherapie. In de mededeling was sprake van het woord “goedaardig”, maar verder werden geen bijzonderheden gegeven.