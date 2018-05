Houthalen-Helchteren -

Het is zondag, vier uur: tijd voor taart. Meestal gaan we daarvoor langs bij de bomma, maar daar geraken we dit weekend niet. De festivalzomer is in Houthalen-Helchteren onder een blakende zon losgebarsten: sorry oma, wij zijn aan het dansen op XO. Maar die goesting in een lekker stukje Limburgse vlaai is daarom niet minder. Dus namen we die toch zelf mee zeker!