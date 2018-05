Nacer Bouhanni valt, maar sprint uiteindelijk overtuigend naar zege in GP Marcel Kint

Nacer Bouhanni heeft de GP Marcel Kint gewonnen. In de massasprint was de Fransman duidelijk de snelste van het peloton. Een straffe stoot, want op 45 kilometer van de finish lag hij nog tegen de grond na een valpartij. Maar nadien werd Bouhanni zonder krachten te verspillen teruggebracht in het peloton en zette zijn Cofidis-ploegmaats hun kopman perfect af in de spurt. Cees Bol werd tweede op enkele fietslengtes, Dries De Bondt werd na een late aanval nog knap derde.

Na een snelle beginfase raakte pas na een dikke vijftig kilometer een kwartet weg uit het peloton. Ludwig Dewinter, Wesley Van Dyck, Gianni Marchand en Thijs De Lange waren de renners die de vlucht van de dag vormden en het viertal zou maximaal net geen twee minuten voor het peloton uitrijden.

Dat de kopgroep nooit meer voorsprong kregen, kwam door het werk van Cofidis en Roompot, respectievelijk voor kopmannen Nacer Bouhanni en Brian Van Goethem. Op dertig kilometer van het einde was hun vluchtersverhaal al voorbij.

Op dat moment was Cofidis-kopman volop in de achtervolging na een valpartij. De Fransman ging op 45 kilometer van de finish tegen de grond en werd met hulp van zijn volledige Cofidis-ploeg teruggebracht tot in het peloton. Daarbij maakten ze wel iets te veel gebruik van het zog van de eigen ploegwagen. De jury gaf de Franse ploeg een waarschuwing: als ze het nog eens deden,werd de hele ploeg gediskwalificeerd. Zo ver kwam het gelukkig niet.

In de finale werd gekleurd door een resem aanvalspogingen. Onder meer Veranda’s Willlems Crelan wilde de sprint niet afwachten met aanvalspogingen van Stijn Steels en Stijn Devolder. In de slotkilometers was glipte Dries De Bondt mee met Jens Adams en Jan-Willem Van Schip, maar ook die poging werd net voor de slotkilometer teniet gedaan.

In de slotsprint werd Bouhanni perfect gepiloteerd door ploegmaat Bert Van Lergberghe en daarna stond er geen maat op de explosieve Fransman. Cees Bol werd tweede op enkele fietslengtes. Dries De Bondt werd uiteindelijk nog knap derde.