23 seconden: meer hebben dieven niet nodig om met dit ‘gadget’ een Mercedes te stelen

Amper 23 seconden. Meer tijd hadden deze twee dieven niet nodig om de wagen van de Brit Danny Talbot te stelen. Hun werkwijze valt des te meer op. Met behulp van een hoogtechnologisch relay-apparaat kunnen ze het keyless-go-systeem van de Mercedes hacken en zonder veel moeite wegrijden.

De diefstal gebeurde woensdagnacht in het Engelse Billericay en werd van begin tot einde gefilmd door een bewakingscamera. Op de videobeelden valt te zien hoe een van de mannen met het apparaat langs de muur van de woning gaat staan, terwijl de andere dader naast de deur van de wagen postvat.

Eens het gadget een signaal weet op te vangen van de autosleutels in de woning, wordt dat opgeslagen en doorgestuurd naar de ontvanger die de handlanger bezit. Daardoor denkt het computersysteem van de Mercedes dat de sleutels zich dicht bij de wagen bevinden,waarna het slot automatisch wordt ontgrendeld. Vijftien seconden later is er van de auto op de oprit geen spoor meer te bekennen.

Een gefrustreerde Talbot postte zijn bewakingsbeelden donderdag op Facebook. “Het grappige is dat ik vanochtend ging wandelen met mijn hond en niet eens opmerkte dat mijn wagen gestolen was”, schreef hij erbij. “Ik dacht eerst dat ik mijn auto bij de pub had achtergelaten, maar achteraf besefte ik dat ik gisteravond niet buiten ben geweest.”

Groeiende trend

Het is verre van de eerste keer dat autodieven gebruikmaken van het apparaat. Sinds enkele jaren geleden is er groeiende trend merkbaar die ook steeds vaker wordt gefilmd. Niet enkel Mercedes kent overigens problemen. Elke wagen met een draadloze ontgrendeling is kwetsbaar voor de hackers. Zo maken naast Mercedes ook BMW, Ford, Audi, Land Rover, Hyundai en Volkswagen ervan gebruik.

Jezelf beveiligen tegen het hoogtechnologische apparaat is gelukkig vrij eenvoudig. Je autosleutels in een metalen doos steken werkt perfect, aangezien zo het signaal van de sleutels wordt geblokkeerd. Ook de sleutels wikkelen in aluminiumfolie is een optie.