Oppermachtige Yates pakt derde ritzege en neemt stevige optie op eindwinst in Giro

He did it again: Na de negende en elfde etappe heeft Simon Yates nu ook de vijftiende etappe van de Giro op zijn naam geschreven. De rozetruidrager van Mitchelton-Scott won met sprekend gemak de heuvelachtige etappe naar Sappada en loopt zo nog wat verder uit op de concurrentie.

Met een rustdag in het verschiet leek het peloton er geen problemen mee te hebben om het gashendel open te draaien in de rit tussen Tolmezzo en Sappada. Al vanaf minuut één lag het tempo moordend hoog. Verschillende renners probeerden weg te springen uit het peloton, sommigen zelfs meermaals - vooral Alessandro De Marchi (BMC) toonde zich erg bedrijvig. Ook ex-Vueltawinnaar Fabio Aru, teleurstellend dertiende in het algemeen klassement, liet zich verleiden tot een aanval. Na 75 kilometer wedstrijd was de kopgroep dan toch gevormd: maar liefst 24 renners, met daarbij Tosh van der Sande (Lotto-Fix All), gingen samen op avontuur.

Van der Sande in kopgroep van 24

De omvangrijke groep kreeg in korte tijd drie minuten cadeau van het peloton, maar groter werd het gat niet. Op de tweede klim van de dag, de Passo Tre Croci (tweede categorie), viel de 24-koppige armada echter al snel uit elkaar. Ook Van der Sande moest overboord. Nico Denz, Mikaël Chérel (allebei AG2R), Giullo Ciccone (Bardiani-CSF) en Dayer Quintana (Movistar) bleken de sterkste renners van de meute, terwijl in het peloton de boel ontplofte. Michael Woods zette zijn troepen van EF Education First-Drapac aan het werk en viel uiteindelijk zelf aan. De Canadees leek op weg naar de kopgroep, maar hij kon uiteindelijk geen aansluiting vinden en zou na de klim weer ingerekend worden.

Helemaal voorin moesten Quintana en Ciccone even lossen in de afdaling, maar het duo kwam nadien toch weer aansluiten bij Chérel en Denz. Ook Visconti vond zijn weg naar voren. Met vijf man begonnen ze aan de voorlaatste klim van de dag, de Passo di Sant’Antonio. Daar bleken Ciccone en Denz sterker te zijn dan hun kompanen. In het peloton werd intussen het tempo weer opgedreven, dit keer door de Sunweb-troepen van Tom Dumoulin. Onder impuls van een sterke Sam Oomen moesten onder andere Chaves en alweer Aru lossen, de uitdunning in de favorietengroep was compleet.

Oersterke Yates

Helemaal voorin liet Denz medevluchter Ciccone achter in de afdaling. Met de Costalissoio lag echter nog een steile klim van gemiddeld 10%, weliswaar maar 4 km lang, op de renners te wachten. Lopez en Bennett openden de debatten in de favorietengroep, maar het was Simon Yates die andermaal zijn kracht etaleerde en de rest ter plekke liet. Lopez, Dumoulin, Pozzovivo, Pinot en Carapaz kwamen even later weer aansluiten, maar met een tweede splijtende demarrage liet de rozetruidrager de concurrentie weer ter plekke. Ook leider Denz werd al snel gepasseerd.

Wie dacht dat de andere favorieten met vereende krachten weer naar voren zouden komen, kwam bedrogen uit. Ook in de afdaling bleef Yates beetje bij beetje uitlopen op de concurrentie. Met een voorsprong van 45 seconden begon hij aan de laatste hellende kilometers richting aankomstplaats Sappada, in de achtergrond ergerde titelverdediger Tom Dumoulin zich aan de concurrentie die niet snel genoeg ronddraaide. In de slotfase schudde Carapaz nog eens aan de boom, waarna Dumoulin overboord werd gekieperd.

Voor Simon Yates maakte het allemaal niet meer uit: hij kwam solo over de streep in Sappada en pakte zo alweer zijn derde ritzege van deze Giro. Miguel Angel Lopez werd uiteindelijk tweede op 41 seconden, vlak voor de alsnog teruggekeerde Dumoulin. Door het spel der bonificaties loopt Yates nog wat verder uit in het klassement: hij heeft momenteel 2’11” voorsprong op de Nederlander, die tweede blijft in het klassement. Met nog een tijdrit voor de boeg kan het dus nog voor Dumoulin, maar wie gaat deze ijzersterke Yates afstoppen in het hooggebergte?

Uitslag etappe 15:

1) Simon Yates

2) Miguel Angel Lopez +41”

3) Tom Dumoulin z.t.

4) Domenico Pozzovivo z.t.

5) Richard Carapaz z.t.

6) Thibaut Pinot z.t.

7) Alexandre Geniez +1’20”

8) Davide Formolo +1’20”

9) Pello Bilbao +1’20”

10) Sam Oomen +1’20”

Algemeen klassement na 15 etappes:

1) Simon Yates

2) Tom Dumoulin +2’11”

3) Domenico Pozzovivo +2’28”

4) Thibaut Pinot +2’37”

5) Miguel Angel Lopez +4’27”

6) Richard Carapaz +4’47”

7) Chris Froome +4’52”

8) George Bennett +5’34”

9) Pello Bilbao +5’59”

10) Patrick Konrad +6’13”