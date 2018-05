Brits modemerk verkoopt nu al kopie van Meghan Markle's bruidsjurk

Bruidjes die zich op hun grote dag dolgraag als de nieuwe hertogin van Sussex willen aankleden, kunnen nu al bij het Britse modemerk Misguided terecht. De gelijkaardige jurk met bijhorende boothals en rugdecolleté kost bovendien een flinke stuiver minder dan het origineel.

De komende maanden, en misschien zelfs jaren, zal de bruidsjurk van Meghan Markle ongetwijfeld door heel wat bruidjes als inspiratiebron gebruikt worden. Wie binnenkort al in het huwelijksbootje stapt, hoeft zelfs niet meer langs een hele reeks bruidwinkels om een lookalike te zoeken, want het Britse modehuis Misguided heeft er nu al eentje in stock.

En het beste nieuws? Je hoeft er niet eens diep voor in je buidel te tasten, want de jurk kost 53 euro, exclusief de verzendingskosten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Voorlopig zijn ook nog alle kledingmaten beschikbaar, uitgezonderd maatje 42.

Op de website van het modemerk geven klanten de jurk bovendien goede reviews. Zo gaf één tevreden klant de jurk vijf sterren en meldde ze het volgende: "Mijn verwachtingen waren niet erg hoog omwille van de prijs, maar de jurk is absoluut prachtig, sluit mooi aan én ziet er niet goedkoop uit."