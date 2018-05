Mathieu van der Poel moet buigen voor wereldkampioen in WB Albstadt

Geen zege voor Mathieu van der Poel in de tweede WB-manche mountainbike in het Duitse Albstadt. De Nederlander stak een hand uit naar de zege maar moest in de finale buigen voor wereldkampioen Nino Schurter en de Fransman Tempier.

Dankzij winst in de ‘shorttrack’ stond de Nederlander van Corendon-Circus op de eerste startrij. Van der Poel schoot dan ook als een pijl uit een boog. Beetje bij beetje ontstond een kopgroep met naast Van der Poel ook regerend wereldkampioen Nino Schurter en een armada Fransen.

In de vierde van zes af te leggen rondes probeerde Van der Poel een kloof te slaan. Hij leek te slagen in zijn opzet maar Nino Schurter zag het gevaar en dichtte de kloof op de jonge Nederlander. En Schurter had nog overschot. In de voorlaatste ronde versnelde de Zwitser en enkel de Fransman Tempier bleek in staat om de Zwitser enigzins bij te benen. Bij het ingaan van de laatste ronde telde Van der Poel al bijna een minuut achterstand, in het gezelschap van Frans kampioen Marotte.

De Kapellenaar liep vorige week wel een barst in het handwortelbeentje op, een blessure waarvoor hij eerder deze week een kleine medische ingreep moest ondergaan. In hoeverre de blessure hem tijdens de wedstrijd heeft gehinderd, was niet duidelijk maar het spreekt voor zich dat Van der Poel in de beklimmingen, waarbij aan het stuur moet worden getrokken, hinder heeft ondervonden van zijn blessure.

Van der Poel, al vierde in Stellenbosch, finishte uiteindelijk derde op veertig seconden van de Zwitser Schurter, de Fransman Stephane Tempier finishte verdienstelijk tweede.