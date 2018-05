Michel verzekert onafhankelijk onderzoek naar dood van Mawda

Premier Charles Michel (MR) verzekert dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van de tweejarige Mawda, het meisje dat woensdagnacht bij een achtervolging om het leven kwam door een politiekogel. Intussen roept hij op tot terughoudendheid.

Michel deed die belofte toen hij zondagmiddag te gast was in een praatprogramma op de Waalse televisiezender RTL.

“Het is erg triest. Er is een gezin verscheurd door verdriet door de dood van hun kind, en daarop reageer ik in de eerste plaats als een vader. Als premier van dit land garandeer ik verder de onafhankelijkheid van het onderzoek dat zal worden gevoerd”, verklaarde Michel.

Michel verklaarde verder dat hij er niet op uit is de controverse nog verder aan te wakkeren. “Iedereen moet nu terughoudendheid betrachten”, zo besloot hij.

Het tweejarige meisje Mawda kwam in de nacht van woensdag op donderdag om door een “verdwaalde” politiekogel. Het parket deelde in eerste instantie nochtans mee dat een politiekogel zeker niet de oorzaak was van haar dood.