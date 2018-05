Martinez hakt laatste knopen door voor bekendmaking WK-selectie

Brussel - Maandagmiddag (12u) maakt bondscoach Roberto Martinez in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 23-koppige selectie en 12 reserven voor het komende WK in Rusland bekend.

Voor Martinez zijn het ongetwijfeld lastige dagen. De weelde bij de Rode Duivels is groot, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De bondscoach volgt 50 à 55 spelers en roept telkens 27 à 28 spelers op voor de interlands, maar nu is het moment aangebroken dat er een keuze moet worden gemaakt. “Ik vrees dat aspect van mijn job, ik kijk daar echt niet naar uit”, liet de bondscoach eind vorig jaar noteren.

De lijst van 35 werd maandag 14 mei reeds naar de Wereldvoetbalbond FIFA verstuurd. In vergelijking met heel wat andere WK-gangers is Martinez rijkelijk laat met de bekendmaking ervan. De bondscoach liet eerder al uitschijnen dat hij zijn spelers niet al te lang in het ongewisse wil laten of ze al dan niet de uiteindelijke WK-selectie met daarop 23 namen zullen halen. Die moet uiterlijk op 4 juni naar de FIFA verstuurd worden, twee dagen na de oefeninterland tegen Portugal op zaterdag 2 juni. Nadien volgen er nog oefenwedstrijden tegen Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni), vooraleer de selectie op woensdag 13 juni afzakt naar Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

Knopen doorhakken

Vooraleer de WK-voorbereiding dinsdag in Tubeke kan beginnen, moesten er dus nog wat knopen doorgehakt worden. Ook deze keer zal Martinez vier doelmannen opnemen in zijn selectie van 35, met naast nummer een Thibaut Courtois ook nog invallersdoelman Simon Mignolet, Koen Casteels en Matz Sels. In de strijd om de plaats voor derde doelman in de definitieve WK-selectie lijkt Wolfsburg-doelman Casteels afgaand op de trainingen over betere papieren te beschikken dan Sels. Bovendien werd Casteels door Kicker nog verkozen tot Doelman van het Jaar in de Bundesliga.

Achterin blijft het koffiedik kijken of de bondscoach zeven of acht verdedigers meeneemt naar Rusland. Voormalig aanvoerder Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen mogen hun koffers al klaarzetten, enkel een blessure kan hen van het WK weghouden. De 32-jarige Vermaelen zou alvast tot begin juni aan de kant staan met een hamstringblessure. Voor de overige plaatsen in de 23-koppige selectie liggen Laurent Ciman, Leander Dendoncker en Christian Kabasele momenteel in poleposition. Dendoncker is polyvalent en kan ook op het middenveld uit de voeten. Martinez apprecieert dat en liet dat al meermaals verstaan. Kabasele zit in de Premier League een trapje hoger dan Dedryck Boyata bij Celtic. Daarnaast is er ook nog Jordan Lukaku en in principe zelfs Brandon Mechele, Jason Denayer, Timothy Castagne en Bjorn Engels.

Op het middenveld zijn Thomas Meunier, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé en Marouane Fellaini al (zo goed als) zeker van een WK-ticket. Achter de namen van de door Martinez gecontesteerde Radja Nainggolan, Nacer Chadli, Youri Tielemans, Steven Defour en Anthony Limbombe staan nog vraagtekens. Chadli was lange tijd out, maar kreeg speelminuten in de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen. De bondscoach liet eerder al verstaan dat een fitte Chadli meegaat naar Rusland. Defour revalideert nog van een knieblessure. Maken nog een waterkans: Dennis Praet en Adnan Januzaj.

In het aanvallende compartiment is er al zeker plaats voor Thorgan en Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens en de nog revaliderende Michy Batshuayi. Christian Benteke, Divock Origi en Kevin Mirallas lijken zo de prijs te zullen betalen voor hun mindere seizoen.