Hugh Grant stapt eind deze maand eindelijk in het huwelijksbootje

Hugh Grant (57) zal na een relatie van zes jaar met zijn Zweedse vriendin Anna Eberstein (39) in het huwelijksbootje stappen. Het huwelijk zou naar verluidt eind deze maand doorgaan. Dit wordt het eerste huwelijk van de Britse acteur die wel al vijf kinderen heeft uit verschillende relaties. .

Hugh Grant had in het verleden al heel wat serieuzere relaties, maar nooit eerder ging hij de ultieme verbintenis aan. Zelfs model Liz Hurley slaagde er niet in om na een relatie van dertien jaar de Britse acteur voor het altaar te krijgen. Eind deze maand stapt hij dan ook voor het eerst in het huwelijksbootje met zijn Zweedse vriendin, Anna Eberstein, na een relatie van zes jaar.

Het huwelijk werd publiekelijk aangekondigd in het stedelijke registratiekantoor in Chelsea en Kensington, waar het koppel samen met hun drie kinderen woont. Een bron vertelde de Britse tabloid The Sun dat niemand dit zag aankomen: "Dit is een gebeurtenis waarvan niemand dacht dat het nog zou gebeuren. Hugh zal binnenkort gepensioneerd zijn en wordt eindelijk een familieman."