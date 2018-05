STVV heeft nieuwe coach beet: Marc Brys maakt overstap van Beerschot-Wilrijk

STVV heeft haar nieuwe trainer voor komend seizoen te pakken. De Kanaries bereikten een akkoord met Marc Brys, de huidige coach van Beerschot-Wilrijk. Brys tekende op Stayen een contract voor drie jaar en wordt morgen (maandag) officieel voorgesteld tijdens een persconferentie.

STVV trekt ook nog aan de mouwen van andere staffleden van Beerschot Wilrijk. Tweede trainer Issame Charai, keeperstrainer Bram Verbist en physical coach Bart Van Lancker zijn nog in onderhandeling met de Kanaries.

Brys neemt het roer over van collega-Antwerpenaar Jonas De Roeck. Eerder was hij al aan de slag als coach bij Londerzeel, Berchem, Germinal Beerschot, Deinze, Moeskroen, FC Eindhoven, Den Bosch, KV Mechelen, Al-Faisaly en Al Raed. Sinds 2016 was hij hoofdtrainer van Beerschot-Wilrijk. In zijn trainerscarrière pakte de 56-jarige Brys voorlopig één trofee: in 2005 won hij met Germinal Beerschot de Beker van België tegen Club Brugge. Dit jaar miste hij met Beerschot-Wilrijk nipt de promotie naar 1A.